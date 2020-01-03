Кравчук и Савченко поспорили о ДНК расколотой на три части Украины

03.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинцы – это нация без ДНК, страна разделена на три части и не может найти общего корня.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кравчука, интересы трех разных частей Украины расходятся, потому страна не может быть единой.

«Мы – страна разных интересов. Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр. Разные исторические корни, разные ментальности, разная историческая память, – заявил Кравчук.

«Но я думаю, ДНК крови все равно одинаковое. Эта территория смешанная, у нас все равно есть очень много общего, вопрос только, на сколько процентов», – не согласилась экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

«ДНК вылезает на поверхность при определенных условиях. А когда условия такие, какие есть у нас, то мы не можем найти в себе ДНК, мы и говорим, что мы отличаемся. Ну, скажем, Донбасс, ну берем Донецк и Львов», – резюмировал Кравчук.

Ранее бывший министр культуры Украины Евгений Нищук оказался в центре скандала после слов о «неполноценной генетике» жителей юго-востока Украины.