Кравчук хочет заморить крымчан засухой и жаждой

18.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Экс-президент Украины Леонид Кравчук изменил свое мнение относительно возможности поставок воды в Крым.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сказал, что сейчас за ситуацию в Крыму несет ответственность оккупант, то есть Россия. Если мы торгуем с Россией нефтью и другим, то возникает вопрос: а почему водой не можем торговать?

А сейчас я вижу, поскольку Крым хотят превратить в военную базу, и уже Крым введен в систему Российской Федерации, он стал одним из округов, то теперь и Украина просто так поставлять воду в Крым не будет. Потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет – гражданам, военным заводам или еще кому-то. За все несет ответственность Россия. Когда Крым станет украинским вода туда пойдет как надо», – сказал Кравчук.

Напомним, что еще полгода назад он заявлял прямо противоположное.

«В Крыму живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то можем дать людям воду», — говорил Кравчук в интервью «Украинскому радио» в августе 2020 года.