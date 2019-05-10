Кравчук: Киев сорвал воссоединение Крыма с Россией еще в 1991 году

10.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Крым мог бы вернуться в состав России гораздо раньше, если бы верхушке УССР еще в 1991 году не удалось добиться исключения из бюллетеней на крымском референдуме пункта о денонсации указа 1954 года о передаче полуострова из состава РСФСР без согласования с населением.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «ATR» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было ли то, что произошло с Крымом, неминуемо для Украины?» – спросил ведущий Роман Скрыпин.

«Если бы мы постоянно проводили активную, разумную, реалистичную политику, давали больше прав и свобод Крыму в решении экономических, социальных и других вопросов, не переносили все активные политические, социальные и экономические действия в центр, чтобы они приезжали всё решать в Киев, – возможно, такого бы не случилось и в Крыму, и на Донбассе. Очень большой уровень централизации, а, как свидетельствует история не только Украины, централизация часто вызывает противостояние», – заявил Кравчук.

Он вспомнил референдум 1991 года по Крымской автономии.

«В Крыму начались очень сложные процессы, постоянно заседал Облсовет, где было поставлено два вопроса: о предоставлении Крымской области статуса автономии и о денонсации договора 1954 года.

И возникла проблема, всё запретить? Но мы же демократы! Ну, как запретить, войска ввести или как, когда они начали, и их поддержал голосованием, подчеркну, Областной совет!

Вроде вписывается в наши демократические представления. И что нам удалось сделать и лично мне – снять с повестки дня и не ставить в бюллетень вопрос о денонсации договора 1954 года, а оставить только один вопрос о предоставлении Крыму статуса автономии», – рассказал первый украинский президент.

«Видите, оказалось, это отложенный на десятилетия вопрос, и Россия всё равно…», – с сожалением отметил Скрыпин.

«Ну, сделали что могли, но сделали же!» – подчеркнул Кравчук.