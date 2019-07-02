Кравчук мечтает о самостийности без войны и братства с Россией

02.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Россия и Украина должны прекратить военный конфликт, но дальше сосуществовать без лозунгов о братстве или попыток подчинения Москве.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что творилось сразу после создания СНГ – сразу начал создаваться экономический, таможенный союз, союз Белоруссии и России. О чем это свидетельствовало? Россия никогда не думала, что СНГ надолго. Она думала, что это способ для перехода от Советского Союза к новым формам, но союз как таковой останется, и там будет главную роль играть Россия.

Никогда, а я общался, если взять генсеков – Андропов, Черненко, Горбачев и так далее, я видел разных людей на разных ветвях власти – никто не думал по другому. Украина должна быть с Россией. Но не просто с Россией, а под Россией.

Но я говорил не раз и сейчас так считаю, что мы не можем и не должны не искать путей сотрудничества с Россией, прекратить войну и жить как люди. Не надо говорить о братстве, дружбе – жить, как живут люди в мире. Общаться, обмениваться продуктами, опытом, спортом. Но я не хочу, чтоб мы были под, а были вместе», – заявил Кравчук.