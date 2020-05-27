27.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Кравчук: Наше ЛГБТ-сообщество – лучший ответ Русскому миру


Выступая против гомосексуализма, украинские националисты попадают под влияние Русского мира, потому что гомофобия является «традиционной ценностью для России».

Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявил правозащитник ЛГБТ-центра «Наш Мир» Андрей Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, действительно, в стране, которая обороняется от Русского мира, а гомофобия является традиционной для Русского мира ценностью, нужно бороться против идей пропаганды Русского мира.

По поводу законов о запрете гомосексуализма и child-free, я могу дать справку: ни в одной из 51 стран Европы нету закона о запрете пропаганды child-free.

По поводу пропаганды гомосексуализма, из 51 страны Европы только в одной стране есть запрет пропаганды гомосексуализма, эта страна называется Российская Федерация», – рассказал Кравчук.

«Я думаю, тут всё предельно ясно и именно- то, что этот закон был выдвинут (в Верховной раде – ред.) депутатом от пророссийской партии «ОПЗЖ», мы видим, что они пытаются любыми путями втянуть Украину в орбиту влияния Русского мира.

Мы видим, что на некоторых из них пропаганда действует, на таких людей, как Дмитрий Корчинский и Руслан Кухарчук. Они готовы принять идеи нашего смертельного врага и они готовы возразить против идей либеральной современной Европы. Я думаю, ничего у них не выйдет, и это хорошо», – резюмировал защитник гомосексуализма.

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