Кравчук настаивает: Крым можно дарить как мешок картошки

02.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Передача Крыма в состав Украинской ССР без учета мнения населения полностью соответствовала практике тех времен, поэтому Киев должен продолжать оспаривать российский статус полуострова.

Об этом в ходе интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С потерей Крыма и Донбасса лично вы смирились?» – спросил Гордон.

«Нет. Более того, зная, как было в 1954 году, лично я участвовал. Зная потом историю, уже будучи в ЦК Компартии Украины, как это всё происходило, я могу сказать, что Крым мы могли не сдать», – ответил Кравчук.

По его трактовки, в 1954 году сам «Крым не выдержал России и пришёл в Украину».

«В кабинете первого секретаря Кирьиченко Хрущёв сказал: Россия не может справиться с особенностями развития Крыма, Украина, имея опыт, у вас же там Николаевская, Запорожская, Херсонская, там близко. Поехали в Москву и утвердили. По сути решением Политбюро было приказано – это больше, чем любое решение, Верховный Совет РСФР решил передать, Верховный Совет Украины решил принять, Президиум Верховного Совета СССР утвердил, поставил [печать], и всё произошло по законам того времени, так как Советский Союз не дружил с международным правом», – настаивает Кравчук.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что передача полуострова Никитой Хрущевым из состава РСФСР в состав УССР было грубейшим нарушением прав жителей полуострова.

«Была грубо нарушена Конституция СССР, которая не наделяла органы власти такими полномочиями. Крымчане горько шутили, что их передали как мешок картошки», – сказал Аксенов.

Он также напомнил, что в советские времена «Украина вошла в ООН и числилась в этой организации без Крыма».

Аксенов также напомнил, что в 1991 году крымчане на референдуме голосовали за восстановление автономии в составе СССР, а не самостийной Украины.

«Воля крымчан была тогда проигнорирована правящей элитой не только Украины, но и Россией», – констатировал он.

В последующие годы, отметил Аксенов, «полномочия автономии последовательно урезались Киевом».

Аксенов также обратил внимание, что результаты двух референдумов в Крыму – 1991 и 2014 года – оказались практически идентичными. На первом 93% крымчан выступили за автономию в составе Союза, а во время Русской весны воссоединение с Россией поддержали 97% участников референдума.

«Официальный Киев ошалел от крови и безнаказанности», – сказал глава Крыма, характеризуя нынешнюю ситуацию на Украине.