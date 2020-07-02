Кравчук настаивает: Крым можно дарить как мешок картошки
Передача Крыма в состав Украинской ССР без учета мнения населения полностью соответствовала практике тех времен, поэтому Киев должен продолжать оспаривать российский статус полуострова.
Об этом в ходе интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С потерей Крыма и Донбасса лично вы смирились?» – спросил Гордон.
«Нет. Более того, зная, как было в 1954 году, лично я участвовал. Зная потом историю, уже будучи в ЦК Компартии Украины, как это всё происходило, я могу сказать, что Крым мы могли не сдать», – ответил Кравчук.
По его трактовки, в 1954 году сам «Крым не выдержал России и пришёл в Украину».
«В кабинете первого секретаря Кирьиченко Хрущёв сказал: Россия не может справиться с особенностями развития Крыма, Украина, имея опыт, у вас же там Николаевская, Запорожская, Херсонская, там близко. Поехали в Москву и утвердили. По сути решением Политбюро было приказано – это больше, чем любое решение, Верховный Совет РСФР решил передать, Верховный Совет Украины решил принять, Президиум Верховного Совета СССР утвердил, поставил [печать], и всё произошло по законам того времени, так как Советский Союз не дружил с международным правом», – настаивает Кравчук.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что передача полуострова Никитой Хрущевым из состава РСФСР в состав УССР было грубейшим нарушением прав жителей полуострова.
«Была грубо нарушена Конституция СССР, которая не наделяла органы власти такими полномочиями. Крымчане горько шутили, что их передали как мешок картошки», – сказал Аксенов.
Он также напомнил, что в советские времена «Украина вошла в ООН и числилась в этой организации без Крыма».
Аксенов также напомнил, что в 1991 году крымчане на референдуме голосовали за восстановление автономии в составе СССР, а не самостийной Украины.
«Воля крымчан была тогда проигнорирована правящей элитой не только Украины, но и Россией», – констатировал он.
В последующие годы, отметил Аксенов, «полномочия автономии последовательно урезались Киевом».
Аксенов также обратил внимание, что результаты двух референдумов в Крыму – 1991 и 2014 года – оказались практически идентичными. На первом 93% крымчан выступили за автономию в составе Союза, а во время Русской весны воссоединение с Россией поддержали 97% участников референдума.
«Официальный Киев ошалел от крови и безнаказанности», – сказал глава Крыма, характеризуя нынешнюю ситуацию на Украине.
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