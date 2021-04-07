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07.04.2021, Киев, Игорь Петров
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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Кравчук назвал Украину «первым эшелоном цивилизации»

Новости Украины

Россия должна понимать, что в случае агрессии против Украины ее ждет крах.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин хорошо знает, чем все это может закончиться для него. Хрущев и Горбачев тоже много говорили о возможностях, но когда они вступили в соревнования по гонке вооружений, чем это закончилось? Развалом Союза. И это может закончиться полным крахом России.

Мы уже не те, что были семь лет назад. 55% человек говорят, что мы должны стать членом НАТО. Я знаю многих своих друзей, который говорят, что будут защищать свою землю. Я тоже буду защищать свою землю, несмотря на возраст. Миллионы людей станут на защиту свой земли. И Россия это хорошо понимает – что Украина – это не какая-то маленькая страна.

Когда я раньше общался с Вашингтоном, то прозвучала очень важная мысль – Россия воюет не против Украины, она воюет против демократии, демократического мира, против цивилизации, и война против Украины – это только первый эшелон, и мы защищаем не Украину, а себя.

Вот – философия. И эта философия дает мне основания говорить, что Россия больше пугает. Но нас уже нечем пугать», – бредит пенсионер.


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