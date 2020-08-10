Кравчук не исключил прямых переговоров с ЛДНР

10.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Чтобы в Донбассе наступил мир, люди в регионе должны заявить о своём желании вернуться в состав Украины и потребовать от Москвы прекращения боевых действий на киевских условиях.

Об этом в эфире финансируемого Госдепом США «Радио Свобода» заявил новый глава украинской делегации на переговорах в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы хотим ввести в ТКГ человека, который хорошо знает Донбасс, который жил и работал в Донбассе. И нам главное услышать людей, которые живут в Донбассе. Мы заявляем, что это украинцы, и это наша территория, и это правильно, потому что она никем не признана, она украинская.

Но для того, чтобы установить мир, нужно знать не только желания руководителей этой части Донецкой и Луганской областей, но и людей, которые там живут», – сказал экс-президент.

Он подчеркнул, что разговаривать можно только с теми, кто не имеет отношения ни к управленческой деятельности в ЛДНР, ни к войне.

«Для того, чтобы Москву переубедить, нужно не только желание Киева – так важно переубеждать. А когда это будет ещё и желание людей, которые там живут, тогда Москва услышит лучше, и будет идти навстречу людям. Я в это верю.

Люди, которые там живут, сейчас не требуют прекращения войны, потому что они не видят своей перспективы, не видят своего будущего. Их обманула кремлёвская пропаганда, они видят в Украине своего врага.

Например, вместо пустых разговоров о статусах и всём остальном, мы предлагаем ввести в этих областях стандарт свободной экономической зоны. Если это будет принято, то люди сразу включаются в работу, приходят инвестиции, восстанавливается хозяйство, восстанавливается жилищный фонд, люди возвращаются и видят перспективу. Сегодня они такой перспективы не видят, и думаю, что их перспектива – это Россия. Они ошибаются», – добавил политик.

Также он поддержал инициативу бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина отправиться в ЛДНР и не исключил, что и ему самому придётся «вести диалог».

«Если сложатся условия, когда мне, Кравчуку Леониду Макаровичу, изучить что-то для решения, я также буду делать, как это сделать, не исключаю и непосредственных контактов», – резюмировал Кравчук.