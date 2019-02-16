//exit;
16.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Украина, Федерализация
Просмотров:

Кравчук о Донбассе: «Слушайте, там другая страна»

Луганск и Донецк уже никогда не будут такой же частью Украины, как были до войны. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил первый президент страны Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, украинской власти нужно думать, какие права и свободы, а также форму правления она может предоставить непризнанным республикам Донбасса.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Никогда, при любом раскладе сил, независимо от того, кто придет к власти, Донбасс уже никогда, тот Донбасс, который сейчас регионы Донецкой и Луганской области, не будут такими, как они были до этого. Они будут требовать какой-то большей свободы, прав, независимости.

Какую форму мы можем согласиться и предоставить этому, я не готов сейчас говорить. Но то, что нужно думать заранее и прогнозировать, изучать мировой опыт, привлекать экспертов глобального характера – какие предложения могут быть.

Потому что сделать  на тех территориях, которые уже четыре года под влиянием России – слушайте, там другая страна… И мы думаем, что завтра они войдут в Украину и будут так же – не будут.

Надо думать, чем мы можем уступить, не уступив территорию и суверенитет. Я имею в виду форму правления, права и свободы», – заявил Кравчук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть