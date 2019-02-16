16.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Луганск и Донецк уже никогда не будут такой же частью Украины, как были до войны. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил первый президент страны Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, украинской власти нужно думать, какие права и свободы, а также форму правления она может предоставить непризнанным республикам Донбасса.

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«Никогда, при любом раскладе сил, независимо от того, кто придет к власти, Донбасс уже никогда, тот Донбасс, который сейчас регионы Донецкой и Луганской области, не будут такими, как они были до этого. Они будут требовать какой-то большей свободы, прав, независимости.

Какую форму мы можем согласиться и предоставить этому, я не готов сейчас говорить. Но то, что нужно думать заранее и прогнозировать, изучать мировой опыт, привлекать экспертов глобального характера – какие предложения могут быть.

Потому что сделать на тех территориях, которые уже четыре года под влиянием России – слушайте, там другая страна… И мы думаем, что завтра они войдут в Украину и будут так же – не будут.

Надо думать, чем мы можем уступить, не уступив территорию и суверенитет. Я имею в виду форму правления, права и свободы», – заявил Кравчук.