Кравчук показал мастер-класс по «переобуванию»

25.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Экс-президенту Украины Леониду Кравчуку хватало всего полчаса, чтобы из яростного русофоба на украинском ток-шоу превращаться в друга и союзника РФ в российском посольстве.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«А теперь о Кравчуке. Чтоб понимать, кто это, я однажды с ним был в эфире украинского ток-шоу в Киеве, и он, выступая в эфире, говорил: «Россия всегда была против нас! Россия всегда преследовала, с 1991 года она против нашей незалежности!» И так получилось, что мы с ним сразу после этого ток-шоу приехали в посольство России в Киеве на приём к Зурабову, послу России.

Полчаса не прошло, до часа точно (после ток-шоу – ред.), и он [Кравчук] выступает и говорит: «Россия всегда была нашим союзником!» Вы понимаете, в течении получаса может переобуться легко и просто, и для них это высшая степень государственной мудрости», – рассказал Корнилов.