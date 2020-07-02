Кравчук похвастался, как переиграл Ельцина при развале Союза

02.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Первый президент Украины Леонид Кравчук был единственным, кто в ходе Новоогаревского процесса не подписал документ, направленный на стабилизацию отношений союзных республик, что отчасти и привело к точке в существовании СССР, поставленной в ходе Беловежских соглашений.

Об этом Кравчук заявил в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сидим мы за столом: Ельцин, Шушкевич, Кравчук, Фокин, Бурбулис, Кебич. Это утро, 10 часов, ничего нет, никакого документа. Даже проекта нет, и приехали не за тем. И Ельцин говорит: ну, что будем делать? Я говорю: мы же приехали в связи с договором о создании обновлённой федерации, но мы все или часть выступали за конфедерацию. Но ГКЧП и всё остальное произошедшее за это время показало, что Советский Союз фактически не существует, а юридически существует, нам надо принять документ.

Мне предлагают, чтобы мы приняли заявление, что Новоогаревский процесс зашёл в глухой тупик и начали рассказывать о том, какое может быть заявление. Я говорю, что такие заявления уже были отдельно и у нас, и у вас, теперь все эти заявления в одно заявление – я думаю, что нужно принимать более серьёзный документ о Советском Союзе. И тут началась основная дискуссия», – рассказал Кравчук.

Итог – Ельцин говорит: когда я собирался в Москву, мне позвонил Горбачёв и попросил задать вам один вопрос, не согласитесь ли вы подписать документ, подписанный всеми, кроме меня, об обновлённой федерации, Советском Союзе, короче, этот важнейший документ, подписание которого транслировалось на весь мир, при условии, что Центр, Москва, учтёт все ваши предложения и внесёт в этот документ. Вопрос сложный, я подумал и говорю: если бы вы мне это сказали два месяца назад, я бы не сказал ни да, ни нет, но я бы попросил вас всех отложить на какое-то время нашу встречу. Я бы поехал в Киев, собрал бы Верховный Совет и обсудил, согласна Украина или нет.

Такие решения я один не мог бы принять. А сегодня я могу сказать, что я не согласен, потому что состоялось не только заседание Верховного Совета, а всеукраинский референдум – 91 процент украинцев проголосовали за создание независимого украинского государства, приняли акт о государственной независимости, где взяли на себя ответственность строить независимое украинское государство. Более того, они выбрали меня уже президентом», – добавил экс-президент.

«Даже если я сегодня вам скажу, что я согласен с вами и не буду выполнять, я всё равно попрошу время, чтобы поехать в Киев, выступить по телевидению и сказать, что извините, граждане украинцы, я вам изменил, я не буду выполнять ваше решение, я буду выполнять то, что [сказал] Горбачёв словами Ельцина.

Все молчат. Я ему задаю следующий вопрос: Борис Николаевич, представьте себе аналогичную ситуацию в России, референдум, вы бы кого послушали – Кравчука или свой народ? «Конечно, свой народ» – вы ответили на свой вопрос», – вспоминал Кравчук.