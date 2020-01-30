Кравчук помогает Зеленскому разлагать Украину

30.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Вступившись за президента Украины Владимира Зеленского, который уравнял СССР и гитлеровскую Германию в ответственности за Вторую мировую войну, первый президент Леонид Кравчук, приложил руку к набирающей обороты кампании по переписыванию истории.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Пытаясь подвести хоть какие-то основания под произвольную трактовку истории, которую Владимир Зеленский представил в Польше в ходе мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, экс-президент Украины Леонид Кравчук продолжил заниматься мифотворчеством.

В частности, он сообщил о тайной встрече Гитлера и Сталина во Львове. По его словам, тогда якобы был заключен некий союз, в следствии чего была развязана Вторая мировая война, начавшаяся с нападения фашистской Германии на Польшу. Кравчук ссылается на документ сомнительной достоверности, который периодически выбрасывается в информационное пространство США с явной целью дискредитировать роль Советского Союза в борьбе с фашизмом.

Но даже согласно ему, указанная встреча произошла в октябре 1939 года в то время, как Вторая мировая война шла уже больше месяца, поэтому ни о каком такого рода сговоре речи быть не могло», – отметил Муратов.

«Как бы зыбки ни были основания, на которых украинские политики пытаются выстроить альтернативную историческую логику, именно так рождаются мифы, которые вбиваются в головы молодежи, навязываются порочные ценности и преступные идеи. Это и привело к разгулу радикального национализма в Украине и братоубийственной войне на территории Донбасса», – подчеркнул общественник.

Кроме того, он напомнил об «особой личной заслуге в этом и Леонида Кравчука, который, вступив в тайный сговор с Ельциным и Шушкевичем, подписал Беловежские соглашения в 1991 году, запустившие процесс уничтожения нашей Большой Родины».

«Кстати, об этом событии, что важно, участники сговора в первую очередь доложили не руководителю СССР Михаилу Горбачёву, а своему заокеанскому куратору – президенту США. Очевидно, кто является истинным заказчиком преступления, и кто продолжает сеять раздор и смуту в семье славянских народов.

Особенно прискорбно, что некоторые представители политических элит продолжают считать Кравчука «совестью Украины», но подобные моменты свидетельствуют лишь о том, что в действительности на Украине нет ни совести, ни элит… и не будет Украины, если здоровая часть общества в ближайшее время не прервет ее дальнейшее разложение», – добавил Муратов.