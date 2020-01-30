Кравчук попался на любви к «чудесам и приключениям»

30.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Попытка первого президента Украины Леонида Кравчука подыграть нынешнему президенту Владимиру Зеленскому, обвинившему СССР в разжигании Второй мировой войны, окончилась курьёзом. Пытаясь оправдать Зеленского, Кравчук блеснул «сенсационными фактами» о тайной встрече Сталина и Гитлера во Львове в 1939 году – что оказалось вольным пересказом статьи журнала 90-х.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я изучил процитированную речь Зеленского, он говорит о том, что Вторая мировая война, которая началась после агрессии фашистской Германии на Польшу, была спровоцирована тем, что между Советским Союзом и фашистской Германией был заключён союз, а Гитлер и Сталин встретились во Львове – это же документ, это не является секретом – пытались договориться по этому поводу.

И поэтому, вместо того, чтобы остановить Гитлера, ему развязали руки, а потом Гитлер обернул всё против Советского Союза, и пострадали народы нашей страны. Вот, что говорил Зеленский», – заявил Кравчук.

Владимир Корнилов посчитал своим долгом докопаться до первоисточника таких «сенсационных фактов».

«По поводу Кравчука, я дотошный историк и всегда пытаюсь найти первоисточник. Статья 90-х годов о том, что якобы Сталин и Гитлер встречались в штабном вагоне во Львове в октябре 1939 года, была опубликована в журнале «Чудеса и приключения». Я не шучу.

То есть первоисточник – «Чудеса и приключения». Этот журнал является ценным историческим источником. Ваш украинский президент это повторяет, который наверняка это в украинских СМИ вычитал. В том-то и дело, что вы так и относитесь к истории. Кравчука спрашивают, откуда взял – так шо, люди ж брехать не будут! Вот подход к истории сейчас на Украине – всё равно, что за источник.

Конечно, его опровергли, есть журнал встреч Сталина в эти дни, где он принимал Молотова в Кремле, не в штабном вагоне во Львове. Но кто ж будет лезть? Зачем Кравчуку это надо знать, если он где-то это читал», – отметил Корнилов.

«Поймите, ещё лет через пять-десять первоисточник уже никто не найдёт, зато уже будут ссылаться на Кравчука. Да он же видел наверняка в возрасте пяти лет, он же был секретарем ЦК КПУ он наверняка ведь имел доступ к архивам и знал! Вот так сейчас, к сожалению творится история», – резюмировал эксперт.