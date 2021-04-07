Кравчук повторил ультиматум против Белоруссии

07.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Глава украинской делегации на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук повторил свое заявление о том, что Киев больше не хочет использовать для встреч столицу Белоруссии.

Об этом Кравчук заявил в эфире телеканала «Украина 24», предложив перенести переговоры в страну НАТО – Польшу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если взять бывший соцлагерь, то я бы назвал Польшу. Если вне соцлагеря, то таких стран очень много. Это должна быть демократическая страна. Ни в коем случае – не Беларусь – она уже устами Лукашенко говорит непристойные вещи в отношении Украины. Она – недемократическая страна, которая давит протестующих. Конечно, иметь в такой стране площадку для переговоров о мире – про это просто неудобно говорить.

Как поступит Россия? По-моему, она будет против того, чтобы переносить. И не потому, что она не хочет переносить – ей нужно, чтобы на заседании были представители ОРДЛО. А их вывозить за границы своей территории будет непросто – кто же они на Западе? Это будет для них сложная вещь. В этом будет суть вопроса.

Но другого пути нет. Мы никогда не согласимся на Минск. Никогда по крайней мере, если ставится вопрос «или Минск или не Минск, как вы, Леонид Макарович, думаете?». Если Минск – я сразу заявление на второй день или в тот же день: прошу уволить меня с этой должности. Я в Минск к Лукашенко не поеду. Это уже решено», – отрезал Кравчук.