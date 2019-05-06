Кравчук признал, что Путин не сдастся

06.05.2019

Украина должна согласиться на автономию Донбасса, чтобы положить конец войне.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» высказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

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По его словам, чтобы добиться мира в Донбассе, нужно вступить в непосредственный диалог с Россией.

«Пока диалога нет, говорить об окончании войны и установлении мира очень трудно, потому что война идет в Украине и агрессию осуществляет Россия, – утверждает Кравчук. – Пока она не остановится, говорить о том, что кто-то ее может остановить, кроме договоренности с Украиной, очень тяжело. Никто не сделает этого вместо Украины».

Также он убежден, что России война в Донбассе не нужна.

«Главное – найти такую схему, чтобы не было ощущения у Путина, что он, видите ли, сдался. Эти люди, воспитанные в сетях КГБ, разведки, у них такой характер. Поскольку это у него есть, то наше предложение начать диалог могло бы найти в нем отзыв. Мы же не говорим, какой диалог. Если они соглашаются, сразу мы говорим: повестка дня такая-то, мы обсуждаем вопросы прекращения войны. Давайте будем искать пути. Никаких условий и предпосылок мы не принимаем», – говорит собеседник издания.

Он полагает, что можно обсуждать вопрос автономии Донбасса

«Не федеративное устройство, а автономия, – уточнил бывший глава украинского государства. – Крым же был автономией? Был. У нас есть опыт? Есть. Значит, можно это уже обсуждать».

При этом он оговаривается, что у него нет готовой схемы, добавив, что тем не менее «нужно что-то делать»

«Другого пути нет. И нужно прекратить эту неуклюжую политику – с одной стороны мы прочь от России, прощай, немытая Россия и так далее, а в это время мы торгуем с Россией. Увеличиваем торговлю, продолжаем дипломатические отношения. Люди не такие уж примитивные – люди умеют думать и изменились за эти годы. Они не только думают, но и анализируют и видят, где фальшь, а где искреннее, разумное предложение», – резюмировал Кравчук.