Кравчук признал лживость украинской позиции по Минским соглашениям

17.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина обязана выполнять все договорённости относительно Донбасса, подписанные в 2014-2018 годах, потому что все эти документы международного уровня и зарегистрированы в ООН.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-президент Украины, а ныне глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Все документы, которые были подписаны в 2015-18 годах, я их все собрал вместе, и там стоит пять подписей: ОБСЕ, руководителя делегации Украины, руководителя делегации России и две подписи главарей районов Донецкой и Луганской Областей.

Нам говорят, что это не подписи и якобы они с неба свалились. Но они там стоят, и отказаться от них так просто никому не удастся. Как бы мы ни старались, но рано или поздно нам скажут, что подписи там были. Поэтому обвинения любого из нас, что мы общаемся с кем-то, я на это отвечаю: не надо было этого начинать в 2015 году, а если начали, нужно двигаться дальше.

Второе, главный базовый документ февраля 2015 года – это не просто документ. Он зарегистрирован в ООН, и стал не просто международным, а ультра-международным, и его нельзя пройти мимо. Там чёрным по белому написано, что сначала выборы, а потом граница и безопасность на второй день после выборов. Я также прочитал другие документы, но про выборы там ни слова», – отметил Кравчук.