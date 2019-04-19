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19.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Кравчук призвал не пугать народ Россией и Путиным

Украинская власть должна перестать пугать население войной с Россией, а сконцентрироваться на внутренних проблемах – коррупции и обнищании народа.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывший глава государства заявил, что не верит в наступление России на Украину.

«Нам нужно говорить о наших внутренних делах, наших внутренних проблем намного больше, чем внешних. Я еще не знаю, если взять баланс, что сегодня острее для общества – коррупция, бедность, курс политический, экономический, социальный. Я не знаю, что для людей важнее. Потому переносить это в плоскость страха, пугалок… Уже сколько пугали – только что-то начинается, там собираются танки, на границе маневры происходят. Я откровенно скажу – не верю, что Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию. Не надо пугать нас войной, война идет», – заявил Кравчук.

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