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08.02.2021, Киев, Игорь Петров
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Кравчук призывает к увеличению жертв в украинской армии – Суслов

Новости Украины

Призыв главы украинской делегации в Минской ТКГ Леонида Кравчука “на каждый выстрел отвечать выстрелом” может привести лишь к лишним жертвам, причем и с украинской стороны.

Об этом в эфире канала “НАШ” заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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“Леонид Макарович немного радикализировался. Раньше была другая идеология – перемирие. Все же был позитив. Резко сократилось количество раненных и погибших. То есть, период, когда на выстрелы выстрелами не отвечали, был благоприятен, в том числе, и для украинской армии. Сейчас призыв Леонида Макаровича приступить к стрельбе – поверьте – просто приведет к тому, что жертв будет намного больше. И, к сожалению, с украинской стороны тоже”, – предупреждает Виктор Суслов.

О том, что надо “на каждый выстрел отвечать выстрелом” Леонид Кравчук сделал 7 февраля в эфире телеканала Украина 24ю

“Я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не нужно ждать, выдумывать, это провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же”, – сказал он.

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