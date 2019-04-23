Кравчук просит РФ пойти навстречу Украине

23.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина и Россия должны попробовать наладить диалог и договориться, но при этом Москва должна учитывать интересы Киева.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы строить отношения строить с любой страной, необходимо взаимное движение. Не может одна страна желать этого, а другая нет. Как я слышал сегодня Россию и Владимира Путина, который заявлял, что он не хочет работать или обговаривать вопрос мира с президентом Порошенко. Это право президента России. Но президента Украины выбирает не российский народ, а украинский. И мы не можем выбирать президента, исходя из интересов России или Путина. Это право украинского народа», – отметил Кравчук.

По его мнению, налаживать диалог между странами необходимо, но первый шаг навстречу должна совершить Россия.

«Я хочу объявить: Россия должна идти навстречу интересам Украины, мы должны решить этот вопрос диалогом, попробовать договориться», – добавил экс-президент.