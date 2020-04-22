Кравчук пугает Зеленского голодными бунтами

22.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Окружение Владимира Зеленского оказалось перед сложным выбором – снимать режим карантина, или же столкнуться с риском начала голодных бунтов населения.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил первый президент государства Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Кравчука, пока власть боится запускать экономику, чтобы не получить обвинения в бездействии по предотвращению эпидемии, но и продлевать дальше карантин опасно.

«Тут есть определенная неуверенность, я так думаю, и власти, и руководства предприятий. Они считают, что лучше подождать, чтобы потом не было жалоб на то, что власть не справилась со своими заданиями. Это очень деликатный вопрос – тут нужна решительность, смелость. У нас 50% людей живут от зарплаты до зарплаты. Если деньги закончатся, как людям жить? Это же можно дойти и до голодных бунтов.

Это беда для Украины хуже, чем коронавирус. Мы должны взаимодействовать: власть-предприятия-руководство предприятий-местная власть, все это должно быть задействовано в единой дороге, по которой идем к главному – включить экономику, чтобы люди получали зарплату», – заявил Кравчук.