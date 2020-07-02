Кравчук рассказал, как его в детстве били поляки и называли «быдлом»

02.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Во время пребывания Западной Украины под властью Варшавы в 30-х годах прошлого века поляки считали украинцев людьми низшего сорта.

Об этом в ходе интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первая оккупация была польской. Пилсудский тогда наградил своих воинов землёй, и те лучшие земли, которые были у нас на Волыни, отрезал от нас и передал полякам. Мы жили межа в межу с польским паном, не помню его фамилию, но село знало его, жену его, она была очень «гоноровой пани». Они нас, украинцев, называли словами, которые нас оскорбляли и которые свидетельствовали о том, что они относятся как к чему-то низшему, нежели они. Например, «быдло», «хамы». Они не считали украинцев людьми, равными себе», – рассказал Кравчук.

«Земли у нас было неполных полтора гектара, мы её быстро обрабатывали, а жить-то надо, и мы ходили на панщину и работали «за снопа», то есть, три снопа вяжешь пани, один – себе…Однажды, май или июнь, бежал к родителям, а тут черешня прямо над головой. Я был ребёнок, 1938 год был, мне четыре года. Я сорвал черешню, пани вышла, обозвала меня и побила. По голове, по плечам, вот так вот, где ударит, там и [попадёт]. Я плакал, конечно, побежал к родителям. С тех пор у меня появилось чувство, что это наши враги», – признался экс-президент.