Кравчук решил сыграть роль провокатора

15.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Экс-президент Украины и представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кравчук сознательно срывает мирный процесс.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил советник главы ЛНР Родион Мирошник, отвечая на вопрос, почему Кравчук начал нагнетать своими заявлениями ситуацию вокруг Донбасса.

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«Надо четко понимать, что введение Кравчука в контактную группу по Минску направлено было на доведение ситуации до абсурда», – сказал Мирошник в интервью «Комсомольской правде».

Он соглашается, что Кравчука сегодня играет роль «провокатора для подрыва мирного процесса».

«Да, чтобы договоренности сорвал не Киев, а Донецк или Луганск. В действиях Кравчука никакого конструктива нет. Его план, который им внесен — некая дорожная карта — он на три четверти не соответствует или противоречит минским соглашениям. Хотя сам Кравчук постоянно заявляет, что он именно в рамках этих соглашений находится», – говорит советник главы ЛНР.

«Это откровенная ложь. Предложения Кравчука вносят раскол и вносят неприятие, чтобы процесс выглядел абсурдным и топчущимся на месте», – резюмирует Мирошник.