Кравчук: Россия развалится через год после оккупации Украины

18.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Россия не сможет удержать Украину силой и развалится через год после гипотетической оккупации Незалежной, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое мнение выразил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире канала “112. Украина”.

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“Вот Россия взяла и сошла с ума во главе с начальником и пришла в Украину. И оккупировала Украину. Представьте себе. Через год России бы не стало. Потому что надо в Украину привести половину войска, почти 70% бюджета, чтобы ее держать в покорности. Это непросто. Они и с Крымом не могут справиться, а Украину удержать не смогут”, – считает он.