18.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Мнение, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Кравчук: Россия развалится через год после оккупации Украины

Россия не сможет удержать Украину силой и развалится через год после гипотетической оккупации Незалежной, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое мнение выразил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире канала “112. Украина”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Вот Россия взяла и сошла с ума во главе с начальником и пришла в Украину. И оккупировала Украину. Представьте себе. Через год России бы не стало. Потому что надо в Украину привести половину войска, почти 70% бюджета, чтобы ее держать в покорности. Это непросто. Они и с Крымом не могут справиться, а Украину удержать не смогут”, – считает он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть