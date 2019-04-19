Кравчук сделал неожиданное заявление по Крыму
Украина должна прекратить блокаду Крыма и возобновить поставки воды на полуостров.
Об этом в эфире телеканала 112 заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам бывшего гаранта государства, делать это нужно не бесплатно, как и в вопросе с закупками Украиной газа в РФ.
«Этот вопрос нужно решить. Если Украина его решит разумно – я не думаю, что мы должны бесплатно отдавать Крыму воду, нам это стоило очень дорого – канал и все эти системы… Мы же не можем сейчас сказать: «Мы будем обслуживать» – это большие затраты. Все нужно посчитать. Мы же покупаем газ в России. Отрезать воду – это за красной чертой», – заявил Кравчук.
Напомним, что Украина весной 2014 года перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, представитель президента Украины заявил, что вода в Крым пойдет вместе с украинской армией.
Кроме того, на Украине российских туристов назвали «низкопробной пьющей публикой» и колонизаторами, которые выпивают чуть ли не всю пресную воду в Крыму.
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