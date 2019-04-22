Кравчук советует Зеленскому: Крым наш, но блокаду пора снимать

22.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал новоизбранного президента Владимира Зеленского наладить “человеческие отношения” с жителями Крыма и полностью прекратить введенную при Петре Порошенко блокаду полуострова, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил в комментарии РИА Новости Крым.

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«Украина ни при каких обстоятельствах не согласится признать, что Крым – не украинский. Но нужно делать так, чтобы наши отношения с живущими в Крыму людьми были человеческими. Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем. Если мы наладим нормальные отношения с жителями Крыма, думаю, постепенно мы эти отношения будем углублять, развивать, и придем к каким-то правильным выводам», – сказал Кравчук.

По его словам, Зеленский победил на выборах, потому что был единственной альтернативой Порошенко.

«Зеленский имеет хорошие человеческие качества, он юрист, гуманитарий, добрый по своей природе человек, — считает Кравчук. — Он остался наедине с действующим президентом, который за пять лет усугубил жизнь людей. И они естественно выбрали Зеленского. Если бы вместо него был другой новый человек, выбрали бы и его тоже», — отметил первый президент.