Кравчук: США не смогут жить без Украины-вассала и завалят нас деньгами

22.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина должна быть таким же антироссийским пунктом мировой повестки, как отравление Скрипалей, заявил экс-президент Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вспомните дело Скрипалей. Когда на этот случай среагировали 29 стран, когда из этих государств выслали 154 московских дипломата, вопрос встал на политическую повестку дня всего мира на несколько месяцев. Это заставило мир по-другому реагировать на политику России.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Когда мы говорим про наш случай – ситуация аналогичная. Если мы сделаем шаги, которые выставят этот вопрос на повестку дня как вопрос №1, то у нас появится много друзей и инструментов. А если этот вопрос будет вне политической сферы, то, к сожалению, эта дорога будет непростой», – сказал Ющенко.

Его коллега – первый президент Украины Леонид Кравчук добавил, что залог успеха – это быть полезными для США.

«В 1996 году в Соединённых Штатах я сидел за одним столом с генеральным директором «General Motors». Как раз тогда у нас решался вопрос атомного оружия, и был кризис в Мексике.

Американские газеты писали, что за одну ночь из Резервного фонда США Мексике дали кредит в размере 45 миллиардов долларов. А они всё время говорили, что «Украине дали 700 миллионов для атомного разоружения».

Я и говорю директору: «45 миллиардов, и вы молчите, а 700 миллионов, и вы так громко говорите». Он улыбнулся и ответил: «Пан президент, если остановится Мексика, то завтра у нас автомобильные заводы фактически перестанут работать. Если сейчас Украина остановится вся целиком – мы не потеряем ни одного цента».

Необходимо, чтобы нас знали, и чтобы мы занимали там такую нишу, без которой они не смогут жить, тогда нас будут уважать», – предложил Кравчук.