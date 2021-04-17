Кравчук угрожает «дать под дых» российскому президенту

17.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина не пойдет ни на какие компромиссы в отношении Донбасса и будет разговаривать с Россией только тогда, когда она согласится «вернуть Крым», откажется от поддержки ЛДНР и начнет восстанавливать Донбасс. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил глава украинской делегации на переговорах в Минске, бывший президент страны Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно трезво смотреть на ситуацию. Если мы будем искать, что Путину нужно дать, то он захочет всю Украину. Как минимум, дать ему можно только силой и дать под дых, простите за выражение. Потому что он не пойдет ни на какие компромиссы…

Мы должны осознавать – компромисс возможен при одном условии – Россия заявляет, что она готова прекратить оккупацию территорий, агрессию в Украине, перестать убивать украинских юношей и девушек, возрождать Донбасс. Тогда будут компромиссы возможны. Без этого – никаких компромиссов», – заявил Кравчук.