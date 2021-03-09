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09.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Дзен, Минский процесс, Политика, Украина
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Кравчук угрожает Донбассу «войной на поражение»

Новости Украины

Украина закончила этап «компромиссов» и «мягких решений» по Донбассу.

Об этом в эфире телеканала «Настоящее время» заявил глава украинской делегации на переговорах по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если раньше мы как-то верили, что наши мягкие решения, попытки компромиссов, попытки договориться повлияют на Россию, и Россия ответит тем же. В последнее время мы увидели, что это воспринимается как наша слабость или наше желание в одностороннем порядке выполнять те прихоти, которые предлагает Россия. Поэтому я сказал: отныне наступает другой этап.

Первое – мы будем и дальше выполнять те договоренности, которые сделаны в «нормандском формате», мы будем выполнять договоренности на минских площадках, но мы не будем это делать мягко. Мы будем на добро отвечать добром, на попытки или желания компромиссов будем отвечать компромиссами. Но если будут стрелять и убивать, наши ответы будут зеркальные, радикальные.

Мы не будем принимать это как какие-то недоразумения или попытки нас спровоцировать к чему-то. Какие провокации, если убивают людей? Это реальная война, причем война на поражение. И на войну на поражение мы будем отвечать огнем на поражение», – заявил Кравчук.

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