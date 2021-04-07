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07.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Украина
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Кравчук угрожает убивать русских из всех видов оружия

Новости Украины

Первый президент Украины, 87-летний Леонид Кравчук пригрозил взяться за оружие и стрелять во врага в случае, если начнутся полномасштабные боевые действия на всей территории страны.

Об этом он заявил в эфире интернет-канала «Апостроф», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кравчука, таких как он – больше половины населения Украины, поддерживающих вступление в НАТО.

«Я вам скажу откровенно такое – я никогда не устану, пока буду жив, когда речь идет о жизни людей, о мире и спокойствии на нашей земле. Если враг не услышит силы разума, не услышит нашего желания действительно установить мир на Донбассе и придет на мой порог, на мою землю, то я, несмотря на свой возраст, буду стрелять в него всеми видами оружия, которое у меня есть.

Пока буду живой, пока буду держать оружие, я буду врага уничтожать и убивать. И я верю, что не только я так говорю. 55% украинцев сегодня поддерживают вступление в НАТО. Эти люди почувствовали, что такое Россия. Пусть они не думают, что мы кого-то боимся. Да, мы не хотим войны, не хотим смертей, не хотим, чтобы умирали наши люди, но мы их не боимся, мы будем защищать свою землю», – заявил Кравчук.

Напомним, ранее в интервью украинским журналистам Леонид Кравчук хвастался дорогим ружьем из коллекции «правой руки» Гитлера – Германа Геринга, а также говорил, что держит под подушкой культовый американский «Кольт».


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