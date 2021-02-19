Кравчук: «Украина кишит врагами. Не верят в войну с Россией»

19.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине пора назвать войну в Донбассе войной, а Россию – агрессором в этой войне.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил первый президент Украины, глава представительства в Трехсторонней контактной группе по урегулированию кризиса на Донбассе Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кравчука, сегодня же внутри Украины много «врагов», а большое количество населения не считает конфликт на Донбассе войной с Россией.

«Мы в Украине спорим – а на самом ли деле Россия агрессор или не агрессор? А, может, мы сами с собой там деремся. Слушайте, я прожил немалую жизнь и могу сказать откровенно – я такой ситуации в государстве при всех ее особенностях еще не встречал. И нет значения, это «пятая колонна» или «десятая». Я вижу в Украине очень много людей, которые имеют не просто так, а враждебные настроения по отношению к главной теме Украины – построить независимое государство.

И когда я сказал откровенно – если на Донбассе стреляют и убивают украинских военных, то это нельзя назвать провокацией. Какая это к черту провокация? Это война, это убийство, это нарушение принятых документов о всеобъемлющей тишине. Давайте будем называть вещи своими именами… Я никогда не думал, что в Украине у нас так много врагов, внутри Украины», – заявил Кравчук.