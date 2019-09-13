13.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Кравчук: Украинцы в 1991 голосовали не за отдельное государство

На референдуме 91-го года украинцы голосовали не за полную независимость страны, а за большие права и свободы, но в союзе с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала Bihus info заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам первого главы государства, видение независимости руководством страны и населением во время референдума разделилось.

«Голосовали все, но думали по-разному.

Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: «Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией. И независимость будет в чем – больше прав экономических, социальных, мы не будем ездить в Москву согласовывать свои планы что строить, что не строить, мы будем сами принимать решения».

То есть, они не видели независимость как государство отдельное, это нужно знать. А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще – мы говорили о государстве. Да, союз государств, но о государстве», – заявил Кравчук.

Напомним, на референдуме, состоявшемся 1 декабря 1991-го года, 90,32% проголосовавших поддержали Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года.

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