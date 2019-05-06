Кравчук увидел в Крыму плачущих и опухших людей

06.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Рано или поздно жители Крыма якобы должны осознать, что жить не могут без Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, рассказавший, как он в 1953 году в студенческие годы побывал в Крыму.

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«Приехали в Севастополь, и я увидел страшную картину – магазины пустые, люди плачут, ходят опухшие – их грызут москиты. Они говорят: «Мы не знаем, что здесь делать, в Крыму». Это те, которые приехали из Орловской, Тамбовской и других областей, которые никогда не занимались, скажем, виноградом, они не знают, что это такое, и говорят: «Мы просим вернуть нас». И они все время писали Никите Сергеевичу Хрущеву. Я это лично видел, будучи студентом.

А теперь переселяемся уже в 1954 году. Хрущев едет в Крым, отвечая на эти запросы людей. Они его встречают криками «Забери нас отсюда», он ничего не может поделать с ними и уже не в Москву едет, а в Киев. Приезжает в Киев, заходит к первому секретарю ЦК Компартии Украины и говорит: «Вы должны забрать Крым, Россия не может с ним справиться», – сказал Кравчук.

Он утверждает, что Украине не подарили, а «заставили взять Крым, и стране он стоил все эти годы сто десять миллиардов долларов».

«Я это говорю для того, что Крым они забрали тогда, раньше, а справиться с ним не могли. Так и сейчас: у меня точно есть сигналы, что в Крыму не столь проста ситуация. Воды нет. Они хотят сделать Крым военной базой. Ведь Крым – это не высокое производство, а более затратная территория – и может наступить снова такое время, что Крым не сможет жить без Украины. Я в это верю», – надеется экс-президент.

При этом он признал, что не знает, когда наступит это время и крымчане захотят вернуться в состав Украины.