Кравчук витиевато предрёк Украине звиздец при Зеленском

23.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Если новый украинский президент Владимир Зеленский пойдет по тому же пути, что и его предшественник Петр Порошенко, Украина не выдержит.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил первый глава государства Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам экс-президента, пока что у украинцев есть надежда, что страна будет меняться, в противном случае ее ждет крах.

«Президент хочет управлять страной, считаясь с интересами людей, особенностями ментальностью украинского народа. Жить по-человечески, думать, творить, отвечать за все. Конечно, такая ситуация дает надежду на то, что, возможно, мы уже начнем меняться…

Если и эта власть пойдет по дороге предыдущей, особенно последней власти, без преувеличения скажу, что Украина не выдержит. Время непростое – самая большая бедность в Европе, самая высокая коррупция, война, кровь, ужас, смерть – все обещания превратились в игрушки, а ничего в практическом смысле не сделано», – заявил Кравчук.