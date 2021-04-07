Кравчук выкинет пистолет и встретит донецких ополченцев большим караваем – Олейник

07.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на то, что сейчас экс-президент Украины, а ныне глава украинской делегации в ТКГ, Леонид Кравчук делает совершенно бредовые заявления, это хитрый человек, который бросится в объятия любому, чья бы сторона ни взяла верх.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Леонида Макаровича я знаю лично, я был завгоркома партии, потом в обкоме работал, он был третьим секретарём по идеологии и всё время убеждал всех нас, что коммунизм неизбежен, а марксистско-ленинское учение вечно. Я даже был вместе с ним на охоте, стрелял он тогда неплохо.

И вот, когда сегодня, он такие вещи говорит, то я за него побаиваюсь. Как бы он не выпрыгнул с окна, как бывший министр обороны (Министр обороны США Джеймс Форрестол в 1949 году выпрыгнул из окна на 16 этаже военного госпиталя – ред.) с криком: «Русские наступают!», – выразил беспокойство экс-депутат.

Однако он добавил, что Кравчук не так прост.

«Леонид Макарович настолько хитёр, что, с одной стороны, на тумбочке лежит пистолет, а с другой стороны каравай с рушником – «милости просим».

И если только появятся с Донбасса, он скажет: «Ребята, я с вами, ну пошутил». Пускай лучше расскажет, где исчезло черноморское пароходство, вот это было бы интересно», – добавил Олейник.