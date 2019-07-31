Кравчук выступил за ликвидацию причин для обмена пленными

31.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Вопрос обмена пленными между Украиной и республиками Донбасса был решен уже давно, но его застопорил теперь уже отставной президент страны Петр Порошенко.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший глава государства Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кравчука, самый главный вопрос для Украины – не обмен пленными, а прекращение войны на Донбассе, из-за которой появляются узники.

«Я говорил по этому поводу с Нестором Ивановичем Шуфричем, слушал многих людей, в том числе, как говорят сегодня, кума Владимира Владимировича. Я им верю, что можно было этот вопрос решить еще раньше. Вопрос обмена всех на всех был практически решен. Заблокировал его, как говорят Медведчук и Шуфрич, и я не имею оснований им не доверять, это важно, Петр Алексеевич Порошенко.

Обмен пленными – это чрезвычайно важно, люди должны вернуться в свои семьи. Но пока будет война, будут новые пленные. Нам нужно ликвидировать причину зарождения пленных. Прежде всего – это самое важное, – установить мир на Донбассе. Когда будет ликвидирована причина, исчезнут и последствия – пленные, захваченные, провокации и так далее», – заявил Кравчук.