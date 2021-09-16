Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
16.09.2021 08:36 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, ЛГБТ, Политика, Украина
Просмотров:

Кравчук пожаловался на притеснения украинских геев

Новости УкраиныУкраинская полиция фиксирует гораздо меньше преступлений на основе нетерпимости против сексуальных меньшинств, чем неправительственные...

Украинская полиция фиксирует гораздо меньше преступлений на основе нетерпимости против сексуальных меньшинств, чем неправительственные организации, чем недовольные  ЛГБТшники.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт ОО «Правозащитный ЛГБТ Центр «Наш мир» Андрей Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы видим, что украинская полиция фиксирует примерно в 10 раз меньше преступлений с признаками нетерпимости к сексуальным меньшинствам, чем неправительственные организации. А вот что касается, например, признаков нетерпимости религиозных убеждений, украинская полиция фиксирует в несколько раз больше таких преступлений, чем неправительственные организации.

И это очень странно, потому что неправительственные организации, которые следят за преступлениями по признакам нетерпимости на основе религии, – это церкви, это представительство Ватикана, это не только неправительственные, но международные организации. Это, собственно, люди, которым это болит, которые за этим следят. И они фиксируют меньше таких преступлений», – утверждает гей-активист.

«Почему так происходит? Потому что на самом деле полиция считает преступлениями нетерпимости все случаи, когда есть нарушение по статье 161 [УК Украины]. Но на самом деле квалификация каких-либо инцидентов относительно религиозных сообществ не всегда подтверждаются в ходе судебного расследования. На самом деле там нет мотивов нетерпимости по признакам религии, это просто какие-то там выяснения отношений или чисто материального характера. Поэтому мы видим, что эти статистики очень отличаются и тут, я думаю, не может быть единого основания», – сказал Кравчук.

Степан, [15.09.21 22:19]
[Переслано от Артём Немо]
Гонимость украинских сексменьшинств недооценена полицией

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть