16.09.2021 08:36 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинская полиция фиксирует гораздо меньше преступлений на основе нетерпимости против сексуальных меньшинств, чем неправительственные организации, чем недовольные ЛГБТшники.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт ОО «Правозащитный ЛГБТ Центр «Наш мир» Андрей Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что украинская полиция фиксирует примерно в 10 раз меньше преступлений с признаками нетерпимости к сексуальным меньшинствам, чем неправительственные организации. А вот что касается, например, признаков нетерпимости религиозных убеждений, украинская полиция фиксирует в несколько раз больше таких преступлений, чем неправительственные организации. И это очень странно, потому что неправительственные организации, которые следят за преступлениями по признакам нетерпимости на основе религии, – это церкви, это представительство Ватикана, это не только неправительственные, но международные организации. Это, собственно, люди, которым это болит, которые за этим следят. И они фиксируют меньше таких преступлений», – утверждает гей-активист.

«Почему так происходит? Потому что на самом деле полиция считает преступлениями нетерпимости все случаи, когда есть нарушение по статье 161 [УК Украины]. Но на самом деле квалификация каких-либо инцидентов относительно религиозных сообществ не всегда подтверждаются в ходе судебного расследования. На самом деле там нет мотивов нетерпимости по признакам религии, это просто какие-то там выяснения отношений или чисто материального характера. Поэтому мы видим, что эти статистики очень отличаются и тут, я думаю, не может быть единого основания», – сказал Кравчук.

Степан, [15.09.21 22:19]

[Переслано от Артём Немо]

Гонимость украинских сексменьшинств недооценена полицией