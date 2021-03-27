Кравчук жалуется у Шустера: Путин смотрит на Украину как на свою губернию

27.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия не воспринимает бандеровскую Украину как государство и решительно отклоняет все попытки Киева переписать Минские соглашения.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил представитель Украины в переговорной группе в Минске по Донбассу, экс-президент страны Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кравчука, Россия готова отвести Украине роль лишь части своей территории – в статусе губернии или протектората.

«По моему мнению, Россия и ее оккупационные администрации в ОРДЛО делают все для того, чтобы расширить эскалацию конфликта на Донбассе и, соответственно, заявить о том, что Украина, как они это делают всегда, не выполняет свои договоренности.

Нужно сказать еще об одном, ведь и политические советники глав государств, которые собираются в Нормандском формате, также не могут конкретно договориться про какие-то конкретные действия.

Мы говорим о возможности принятия новой карты дорожной, но Россия почему-то заявляет, что не видела проекта, хотя на самом деле проект такой дорожной карты, подготовленной Германией и Францией, к которому присоединилась Украина, есть, отправлен в Кремль. Но, почему-то, они этого не видят (Кравчук лукавит – Москва не раз заявляла, что требует выполнения подписанного варианта Минских соглашений и категорически против изменения текста документа, – ред.).

Я думаю, не видят потому, что они не хотят собираться в «Нормандском формате».

И вообще они, я имею в виду Россия и ОРДЛО, хотят как можно более агрессивно действовать сегодня, сводя до минимума возможный контакт людей, которые живут в неконтролируемых Украиной регионах, с людьми, которые живут в Украине. То есть, делается все, чтобы заблокировать наши шаги к миру и действовать в соответствии с концепцией, а именно –

«Украина – не государство», как заявил президент России уже очень давно. Что она – случайное государство, у нее нет будущего и эти шаги, которые делаются, они подтверждают эту философию, что Украина была и есть, как они записали в своих документах, существует и должна существовать в системе стратегических интересов России. То есть, это или губерния, или подчиненная России какая-то территория. Вот позиция России, потому надеяться на то, что можно радикально изменить ситуацию, сегодня очень непросто», – жалуется Кравчук.