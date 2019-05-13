Кравчука едва не расстреляли под грушей

13.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Советские солдаты спасли жизнь будущему президенту Украины Леониду Кравчуку, семью которого хотели расстрелять бандеровцы.

Об этом сам Кравчук рассказал в эфире телеканала «НАШ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда пришла советская власть, отец имел небольшую грамотность, его определили уполномоченным в селе по какому-то вопросу. Честно говоря, я до сих пор не знаю по какому. В селе мне говорили – вывозить лес куда-то. И бандеровцы решили расстрелять всю нашу семью за это.

А нас было трое – отец, мать и я. Нас вывели уже на окраину села, помню там большая дикая груша стояла. Поставили под эту грушу. А рядом – дорога и по дороге ехал грузовой автомобиль с солдатами. А солдатам были даны указания – если вдруг что-то происходит, на территории какие-то люди, надо остановиться и посмотреть кто это. Они остановились, те убежали и таким образом фактически спасли нам жизнь, в том числе и мне», – заявил Кравчук.