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12.08.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Кравчука могут вернуть на пост главы украинской делегации в ТКГ

Новости УкраиныПервый замглавы украинской делегации в ТКГ на Минских переговорах, министр по вопросам оккупированных территорий...

Первый замглавы украинской делегации в ТКГ на Минских переговорах, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников, который сейчас исполняет обязанности руководителя делегации, уступит это место Леониду Кравчуку – как только тот завершит лечение.

Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что ему пару месяцев ещё осталось, не меньше, пока Леонид Макарович проходит лечение и реабилитацию. Может, до конца года», – сказал он.

«Я знаю, что в сентябре будут подводиться итоги его работы. Президент будет подводить. А там дальше личные кадровые выводы – или останется, или уйдёт», – рассуждает Арестович.



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