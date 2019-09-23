Кравчука прижали к стенке на российском ТВ – за сравнение Чечни с Донбассом

23.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Первый президент Украины пытался оправдать отказ киевских властей от выполнения условий формулы Штайнмайера и предоставления Донбассу особого статуса, однако оказался загнанным в тупик оппонентами.

Спор экс-президента с российскими экспертами произошёл в эфире «Первого канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Формула Штайнмайера – это чисто процедурная формула, которая была предложена бывшим главой МИД Германии в ответ на отказ Порошенко разговаривать с какими бы то ни было представителями Луганска и Донецка.

Тогда было предложено для того, чтобы закон об особом статусе мог быть выполнен, он первоначально вступает на временной основе в день проведения выборов на этих двух территориях и на постоянной основе – после того, как ОБСЕ выносит свои вердикты, насколько они демократичны, открыты, свободны и так далее.

Таким образом закрывался бы вопрос о признании тех самых людей, с которыми официальный Киев мог бы вести диалог», – напомнил условия «формулы» российский политолог Алексей Чеснаков, считающийся близким к помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

Присоединившийся к беседе по прямой линии из Киева Леонид Кравчук сразу же принялся оправдывать позицию украинских властей.

«Минские соглашения сегодня не работают. Как можно провести выборы в районах Донбасса, когда там нет, абсолютно, украинской власти?..

Можно ли проводить украинские выборы, где нет украинских законов, украинской власти, украинских СМИ, украинских партий – ничего там нет, что предполагается демократическими выборами, как? Что такое особый статус? Надо хотя бы сесть и разработать концепцию – федерация, конфедерация, автономия?» – отнекивался экс-президент

«Он же принят (Верховной Радой – ред.), он заморожен, после того, как был принят. Он же фактически действует, вопрос в том, чтобы сейчас его ввести в действие, но для этого необходима формула Штайнмайера», – снова напомнил Чеснаков.

«Моя концепция – договорённости, диалог. Но для того, чтобы это привести в какую-то систему, в какой-то порядок, я привёл пример договорённости Путина и Зеленского (по обмену пленными – ред.), давайте идти дальше! Давайте не будем возводить в высокую степень какой-то огрех, какую-то неточность, ошибку, а главное – надо идти к миру», – заявил Кравчук.

Российский кинорежиссёр, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров отметил, что таким образом Киев пытается оправдать свой националистический курс.

«Нынешняя политическая элита Украины ставит одну задачу: она хочет создать мононациональную Украину. Это вообще дерзкая идея и абсолютно бессмысленная. Таким образом, для них особый статус Донбасса в любом случае катастрофичен, потому что он приведёт к федерации, потому что и другие области скажут: и нам дайте особый статус. Конечно, восточные области оставят русский язык, будет русский язык, они всегда будут тяготеть к России, и Украина станет нормальным государством, но не мононациональным.

Видимо, это абсолютно не входит в планы той, западноукраинской элиты, идеология которой сегодня господствует на Украине. Её задача превратить всех не просто в украинцев, а в западных украинцев», – заявил Шахназаров.

«Вспомните, как решался вопрос с Чечнёй, тогда сложно было очень. Пока установили какие-то более или менее нормальные отношения, прошло время», – попытался перевести тему Кравчук.

«Хорошо, что Леонид Макарович привёл в пример ситуацию в Чечне, посмотрите: во-первых, РФ – это федерация, федеративное государство. Во-вторых, в Чечне, действительно после преступной и во многом бессмысленной войны, это сегодня известно, когда Путин спросил у Ахмада Кадырова: «Вы останетесь в составе России?», тот ему ответил: «Мы проведём референдум, и народ это решит». И Россия пошла на это, хотя в тот момент, я думаю, у многих были сомнения, что народ Чечни проголосует за вхождение в состав России», – ответил кинорежиссёр.

«Тем не менее, народ Чечни проголосовал, Чечня осталась в составе России, ей предоставлено говорить на своём языке, Чечне предоставлены самые большие полномочия, именно те, которые примерно и прописаны в особом статусе Донбасса, и которые Украина ни в какую не хочет выполнять. Как же можно сравнивать эти два вопроса?» – добавил Карен Шахназаров.