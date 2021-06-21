Кравчуку не нравится отказ Франции и Германии признавать Россию «агрессором»

21.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

США могут присоединиться к «нормандскому формату» по урегулированию кризиса на Донбассе. Якобы это означали слова президента Штатов Джо Байдена о том, что результаты его недавней встречи с Владимиром Путиным будут видны через полгода. В этом случае, по мнению Кравчука, давление на Россию будет усилено, так как ни Германия, ни Франция, которые также являются членами «норманнского формата», не спешат признавать Россию «агрессором».

Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Кравчук заявил в эфире пропагандистского телеканала «Дом».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Я думаю, что это одно из намерений или решений, или более точно будет формулировка позже, что к «нормандскому формату» присоединятся Соединенные Штаты Америки. Я, например, считаю, что это будет очень и очень большой шаг к урегулированию процесса. Я думаю, что это будет означать, что и в минской площадке будет присутствовать больше дипломатии, больше усилий и больше твердых позиций, нежели присутствует сейчас. Потому что нет такого желания, на мой взгляд, твердости, системности и последовательности ни со стороны Германии, ни со стороны Франции в том, чтобы четко и ясно поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится. А именно, что она агрессор и что она – сторона конфликта. Я, например, за эти годы, которые прошли, ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор – Россия, и что она должна уйти из Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал, а это уже давно следовало бы сделать», – заявил Кравчук.