Кравчуку посоветовали не заглядывать в карман Путину

25.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Достижению мира на Украине может поспособствовать только конструктивный диалог лидеров нормандского формата.

Об этом в ходе прямого включения из Киева в эфире телеканала «Россия–1» заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть группы людей, сидящих в Киеве. Есть группа людей, которые сидят в окопах. Те, которые сидят в окопах, они там уже четвёртый год сидят. Они ставят вопрос о выходе так: если отойдут с позиций, то кто-то их захватит. С ними нельзя не считаться. Это люди, многие из них, очень устали от войны и хотят мира…

Ключик от этой войны лежит в Кремле. Если точнее, в кармане Владимира Владимировича Путина. Если постоянно предлагают и отказывают, то это не очень помогает.

Я предлагаю сесть за стол переговоров в Париже, четыре главы государства, и принять разумное решение. Они имеют такие полномочия. Я буду аплодировать, когда они примут такое решение. Это сделают: Путин, Зеленский, Макрон и Меркель», – уверен Кравчук.

Комментируя спич экс-президента, донецкий социолог Евгений Копатько отметил, что Леонид Кравчук – это человек, который постоянно подстраивается под политические реалии Украины, и его слова ничего не стоят.

«Кравчук несет ответственность за то, что происходит сейчас. Он во многом это поддерживал. Хотя, он поддерживал всех. Дифирамбы пел: Виктору Федоровичу, Виктору Андреевичу, Петру Алексеевичу, и всем. Какое вы мнение от него хотите?

Человек, который подписал Беловежские соглашения, человек, который поддерживал нацистов. Вы его интервью почитайте о его детстве. Он член и идеолог КПСС. Его заявление последнего года почитайте, что он пишет о поддержке всего этого», – отметил эксперт.

«Какая сейчас реальность: нынешней власти невыгоден ни «Минск», ни «Штайнмайер». Выполнить их – значит поражение, это всё очень просто», – добавил Копатько.