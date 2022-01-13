Кравец: На всех украинцев, честно раскрывших ранее незадекларированные доходы, заведут уголовные дела

Так называемая налоговая амнистия, в рамках которой гражданами Украины предлагается задекларировать свои ранее незадекларированные доходы не дает никаких гарантий от уголовного преследования тех, кто действительно раскроет свои доходы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил адвокат Ростислав Кравец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 1 сентября 2022 года тем, кто задекларировал свои доходы, однозначно, сразу, в зависимости от суммы задекларированного дохода, получат соответствующую статью и привлечение к уголовной ответственности за неуплату налогов. Потому что то, что вы задекларировали, это, на самом деле, вы фактически признались.

У нас уже была такая ситуация с уплатой налогов юридическими лицами. Она провалилась, и там тоже было много уголовных дел. Здесь же у нас во власти сидят люди, и президент в том числе, с которыми другие требуют подписать бумажку, что они гарантировали, и даже подписывая бумажки – они этого не делают.

Поэтому какие гарантии есть у граждан Украины, что завтра не придёт какой-то «парасюк», или кто-то ещё, не начнёт рвать на себе тельняшку, рассказывать что «ограбили граждан Украины» и что-то такое как обычно на суржике. Говорить, что «нужно всех олигархов которые задекларировали свои 50 или 100 тыс долларов посадить в тюрьму». Нет никаких гарантий по этому поводу», – отметил он.

«Поэтому, уважаемые граждане, те кто ещё верит, заканчивайте верить. Пока государство не будет само исполнять обязанности перед вами, исполнение обязанностей перед государством влечет, как говорят… «чистосердечное признание облегчает душу и увеличивает срок».

Так вот, все вы будете привлечены к уголовной ответственности, однозначно. Потому что вы сами фактически «признались в преступлении». И в отношении этого преступления в Уголовном кодексе чистосердечное признание не является основанием освобождения от уголовной ответственности. Да, основанием для смягчения уголовной ответственности является. Но освобождения – нет.

Поэтому вся эта кампания по декларированию ведёт исключительно к одному – мгновенному наполнению бюджета. При этом, если вы посмотрите, то в бюджете поступления от декларирования не включены в доходную часть бюджета в законе о бюджете. То есть, сами те, кто составлял бюджет, не включили эти деньги. Они же понимают, что украинцы не идиоты. Но оказалось, что есть такие», – заключил юрист.