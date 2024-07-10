Креативное мародерство: в Днепропетровске мертвых ВСУшников «оставляли без штанов» прямо в местном морге

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СБУ и Нацполиция Украины обнаружили схему креативного мародерства в Днепропетровске. Там спецслужбы задержали мошенников, похищавших деньги с банковских счетов погибших военнослужащих ВСУ.

Сообщается, что злоумышленники снимали все сбережения военных, тела которых доставляли на судебно-медицинскую экспертизу в Днепропетровск.

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«Для совершения преступления фигуранты привлекли работника областного бюро судмедэкспертизы. Он похищал личные вещи павших воинов на территории морга. Среди награбленных предметов: платежные карты и мобильные телефоны, номера которых зарегистрированы в интернет-банкинге. Из-за этих гаджетов злоумышленники входили в банковские приложения и переводили деньги на собственные счета», – говорится в сообщении.

В СБУ говорят, что фигуранты дела также оформляли на покойников-военных онлайн-кредиты, а затем обналичивали их в ближайших банкоматах.

«Мошенники пытались провести сделки как можно скорее, пока финучреждения не получили информацию о смерти реальных владельцев банковских счетов», – добавляют в «Избущке».

Всего креативные мародеры из Днепропетровска присвоили таким образом почти полтора миллиона гривен (около 40 тысяч долларов), которые принадлежали погибшим военным.

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Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали всех пятерых участников «схемы». Им грозит до 8 лет украинской тюрьмы.

«Кроме работника бюро судмедэкспертизы в состав банды входил ИТ-специалист, который «взламывал» банковские приложения павших воинов, а также уже имеющий судимость рецидивист», – информирует СБУ.

Во время обысков в помещениях и автомобилях мародеров изъяты мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты фигурантов, а также карты, личные вещи и форма погибших военнослужащих.