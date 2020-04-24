«Кредит ЕС не нужен» – Вучич ответил прозападной оппозиции

24.04.2020, Белград, Алексей Топоров

В ответ на усиливающуюся критику прозападных оппозиционеров, узревших в отказе руководства Сербии брать кредит Евросоюза предательство интересов страны, сербский президент Александр Вучич ответил, что необходимые суммы уже взяты у Всемирного и Центрально-Европейского банков на более выгодных условиях.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так, вчера в День Сербской армии Александр Вучич принимал участие в открытии новой больницы военно-медицинского центра «Карабурма», предназначенной для лечения больных COVID-19. После церемонии, в ходе общения с журналистами, президент Сербии дал ответ, почему Белград решил не брать кредит, предложенный Евросоюзом.

«Мы не обращалась за помощью к ЕС, потому что уже взяли кредиты у Всемирного банка и Центрально-Европейского банка на более выгодных условиях, – объяснил Вучич. – ЕС объявил о том, что в сотрудничестве с МВФ он предоставит кредит странам со значительными нарушениями системы платежного баланса, но у Сербии нет подобных сбоев, и мы гордимся этим».

Критика сербского лидера в связи с его нежеланием брать кредит у ЕС и МВФ, о чем он ранее заявил публично, в своей массе раздавалось из стана прозападной либеральной оппозиции. Внесистемники обвиняли его в игнорировании нужд и проблем страны в связи с эпидемией коронавируса, в опасениях, что эти средства будут разворованы членами его команды, а он просто боится того, что не сможет выстроить прозрачную систему контроля над ними.

«Зачем нам брать еще 600 или 700 миллионов евро, если они нам сейчас не нужны? – парировал нападки Вучич. – Мы уже взяли у Всемирного банка и ЦЕБ 100 миллионов плюс 200 миллионов евро под 0,5 процентов, то есть на самых выгодных условиях в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Зачем брать краткосрочные кредиты, если нам больше не нужно денег? Чтобы побыстрее разрушить нашу экономику?».

В свою очередь представители патриотического лагеря отметили, что активные критики президента Сербии в очередной показали, что отстаивают отнюдь не интересы своей страны.