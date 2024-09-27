Кредит Украине на $50 млрд снова откладывается – США и ЕС никак не договорятся о российских деньгах

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Новости с финансового фронта. Bloomberg сообщает: США и ЕС почти одобрили пакет помощи Украине на $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

Как уточняется в публикации, США заверили Евросоюз в готовности выделить $20 млрд из согласованного ранее G7 пакета помощи Украине на $50 млрд.

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Вашингтон по-прежнему настаивает на длительной заморозке российских активов со стороны ЕС (сейчас она продлевается раз в полгода), за счет которых и будет погашен кредит, отмечает агентство.

В то же время, США планируют участвовать в проекте, даже если ЕС не внесет соответствующие изменения, однако этот шаг повлияет на размер вклада Вашингтона.

«Даже если европейские страны не изменят своей позиции, США все равно будут участвовать, но их доля в пакете помощи будет меньше, рассказали источники издания, знакомые с дискуссиями в ЕС. Источник Bloomberg среди американских чиновников подтвердил, что вклад Вашингтона будет зависеть от гарантий, что российские активы в ЕС останутся замороженными», – говорится в публикации.

Сейчас ЕС рассматривает вариант продления санкций в отношении активов каждые 36 месяцев. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении выделить Украине €35 млрд ($39 млрд) в рамках договоренностей G7, если США не присоединятся к кредиту. Это встретило сопротивление со стороны некоторых стран — в частности, Германии, Франции и Италии, говорят источники Bloomberg.

Bloomberg также пишет, что Венгрия предложила отложить решение по активам до президентских выборов в США, которые запланированы на 5 ноября.

В Еврокомиссии заявили, что США могут присоединиться к инициативе даже после выборов, а ЕС должен завершить законодательную работу, которая потребует одобрения Европарламента, к концу октября, рассказали источники.

Ожидается, что страны G7 окончательно оформят свои обязательства по поводу помощи Украине на встрече министров 25 октября, резюмирует агентство.