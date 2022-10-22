Кредитные каникулы для мобилизованных – нужно умерить аппетиты банкиров

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На уходящей неделе российский парламент утвердил закон о кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей – руководителей малого и среднего бизнеса. Таких в РФ насчитывается около 800 тысяч человек.

Эксперты оценивают этот шаг законодателей позитивно, однако считают, что нововведение ещё нуждается в доработке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно принятому закону, время льготного периода рассчитывается как срок мобилизации, увеличенный на 90 дней, и продлевается на период в случае, если заемщик оказывается в медицинских организациях на излечении.

«В стране более трети организаций малого и среднего бизнеса, где единственным владельцем является мужчина призывного возраста. Теперь призванным на службу предпринимателям, которые являются единственными участниками ООО, предоставлена возможность оформлять кредитные каникулы. Кроме того, им даётся дополнительная неделя (5 рабочих дней и выходные) для передачи своего бизнеса доверенным лицам до демобилизации», – поясняет депутат Госдумы Георгий Карлов из комитета по обороне.

Впрочем, экономист Александр Дудчак обращает внимание, что закон всё равно оставляет за участниками СВО обязанность выплачивать взятые до ухода на военную службу кредиты.

«Как и следовало ожидать – банкиры себя в обиду не дадут. Благородная идея – отсрочить платежи на время участия в боевых действиях, призванных по мобилизации не могла пройти без «нюансов». Нельзя, вот так вот просто взять и отсрочить. Как реализовано: «Каникулы не предполагают прощения долга и предоставляются в форме отсрочки платежей на весь срок военной службы единственного участника общества. Начисленные в течение каникул проценты капитализируются и включаются в тело основного долга по аналогии с антикризисными каникулами для субъектов малого и среднего предпринимательства». То есть, вы просто не портите себе «кредитную историю», но во время так называемой отсрочки, будет расти тело кредита за счёт начисляемых процентов, включаемых в это «тело», – разъясняет Дудчак.

Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков призывает своих бывших коллег доработать закон.

«Если человек ушёл на фронт – списывайте его кредиты, погашая их банку без процентов, перебьются банк-формирования», – считает Лысаков.

Интересно, что, по словам сенатора Андрея Клишаса, некоторые банки пытаются уклониться от выполнения закона даже в нынешнем виде – он сообщил, что ему уже поступают жалобы от граждан на финучреждения.

«Конечно, это должно работать сегодня. Здесь Центробанк должен контролировать жёстко ситуацию… Чтобы люди, которых мы обнадёжили и приняли правильный закон, нужный, не разочаровались в действиях власти», – призвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.