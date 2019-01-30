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30.01.2019
 
Украина, Финансы, Экономика коллапса
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Кредиторы потеряли веру в возрождение украинской экономики

Ни Нацбанк Украины, ни зарубежные кредиторы уже не верят в динамичный рост украинской экономики.

К такому выводу в своем блоге приходит финансовый аналитик, экс-советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

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По его словам, сейчас внешние кредиторы лоббируют на Украине скоротечные модели монетарного регулирования, чтобы в 2020 году они смогли получить свои деньги.

“Ответ и циничен, и прост одновременно: они уже не верят в возможность динамичного роста украинской экономики на уровне 5-10% в год. Равно как в него не верят и в Нацбанке, в котором рост зарплат превышает любые темпы инфляции и девальвации гривны. Не верят в такой рост и действующие политические “элиты”. А народ? А он, по Пушкину, “безмолвствует”…”, – пишет Кущ.

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