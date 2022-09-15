Кредиторы Украины отсрочили выплату долга до конца 2023 года

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Новости Украины

В Верховную Раду Украины внесли проект госбюджета страны на 2023 год.

В рамках сметы 2023 года предусматривается создание бюджетного «Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ» в размере не менее 19 млрд грн.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Правительственный портал Украины.

«В рамках сметы 2023 года мы также создаем бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии в размере не менее 19 млрд грн. Там планируем аккумулировать конфискованные средства россии и россиян, а также международную помощь в скором восстановлении. Также предусмотрена дополнительная дотация на компенсацию расходов для местных бюджетов в связи с войной в размере 24 млрд грн», – рассказал Шмигаль.

Приоритетом бюджета являются расходы на веление войны. Более 1,1 трлн. грн., или почти 50% всего бюджета, будет направлено в сектора безопасности и обороны.

При этом более 50 % бюджета формируется за счет западных кредитов и безвозмездной финансовой помощи. Вчера представители Группы кредиторов Украины и правительства Украины провели виртуальную встречу по заключению меморандума о взаимопонимании с целью выполнения приостановки обслуживания долга, объявленного 20 июля 2022 года.

По данным Минфина США, этот меморандум уменьшает давление Украины на ликвидность и позволяет ее правительству сохранить социальные расходы, расходы на здравоохранение и экономику.

Во время встречи министр финансов Украины охарактеризовал экономическую и финансовую ситуацию в своей стране и представил меры, предпринятые его правительством за последние несколько месяцев для поддержки украинской экономики в условиях войны.

«Группа приветствовала реформы, осуществленные правительством Украины для преодоления экономических и финансовых последствий войны. Кроме того, Группа приветствовала заключение соглашения с держателями облигаций и держателями гарантий по отсрочке выплаты долга на два года, что является существенной поддержкой для правительства и народа Украины», – говорится в сообщении Минфина США.

В Группе отметили, что продолжат тесно координировать и оценивать ситуацию при поддержке МВФ и Всемирного банка.

В группу кредиторов Украины входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. В группу наблюдателей входят Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Финляндия, Ирландия, Израиль, Италия, Корея, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.