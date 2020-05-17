Кредиты МВФ убивают украинскую экономику – киевский экономист

17.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что украинская экономика в результате сотрудничества с МВФ всегда несёт колоссальные убытки, Киев продолжает просить у Запада эти кредиты.

Об этом эфире телеканала «KPT» заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас разруха, денег нет, бедность. Для того чтобы её преодолеть, нам нужно рост экономики 5%, заявляет премьер-министр Украины Шмыгаль. А ожидают они падение экономики на 5% от сегодняшних цифр. То есть, грубо говоря, нужно нагнать за короткий промежуток времени 10%. Это физически нереально, тем более для страны, у которой, по сути, сегодня разрушена промышленность.

Кумулятивное падение промышленности почти на треть, это как после войны, а ведь не было ничего, сами себя взорвали, а зачем они это говорят? Они говорят нам: «Ну вы же хотите, чтобы бедность преодолели, чтобы все было хорошо, чтобы школы работали. А денег нет, разруха-разруха, надо брать кредиты». Вот о чем я говорю. Они устраивают сейчас белый шум, и нам навязывают точку зрения, что без МВФ мы не выживем», – сказал экономист.

Также он показал в цифрах падения экономики при работе с МВФ.

«Поработав с Международным валютным фондом несколько последних лет, результаты кумулятивного падания валового продукта на минус 13% – это очень много.

Падение номинального продукта в долларах в два раза, общая инфляция 28%, рост индекса цены производства – минус 200%, падение экспорта в полтора раза, девальвация в 3-4 раза. Это результат работы с МВФ, я не беру эти деньги, и уверен, что вы тоже не берёте эти деньги», – резюмировал Гольдарб.